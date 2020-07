Vídeo mostra evolução da obra de construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) divulgou, esta quinta-feira, um vídeo que mostra a construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge.

Este troço da Estrada Regional 101, vem concretizar a ligação entre o centro do concelho de Santana e as freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, na costa norte da Ilha da Madeira.

A conclusão dos trabalhos entre a Ribeira de São Jorge e São Jorge está prevista para o início do segundo semestre de 2021 e o troço entre São Jorge e o Arco de São Jorge para meados de 2022.