A esperança de encontrar com vida o jovem alemão de 24 anos que ontem caiu ao mar junto ao cais de São Jorge é mínima. “Só por milagre”, diz o comandante da Zona Marítima da Madeira e Capitão do Porto do Funchal. “O problema é a forma como caiu e a descrição do irmão que estava com ele, que disse que ele tinha logo sangue. Tudo indica que já não terá vida”, revelou Guerreiro Cardoso. Entretanto, já estão a caminho da zona as embarcações que vão dar início às buscas.

A operação neste segundo dia vai decorrer essencialmente na mesma área, sem alargar muito o perímetro. Vai contar com os mesmos meios em terra e no mar, estando apenas o uso dos dois drones ainda em equação, uma vez que a rebentação das ondas pode não justificar o recurso a estes meios. Em terra vão estar os Bombeiros Voluntários de Santana, que vão acompanhar até onde for possível, e no mar uma equipa do Sanas Madeira e uma da Estação Salva Vidas do Funchal com elementos do Instituto de Socorro a Náufragos, juntamente com a Polícia Marítima.

O comandante alerta para as más condições de segurança do local onde o jovem caiu. “É um local perigoso que se calhar até devia estar fechado.”

O rapaz encontrava-se a passear com o irmão no cais quando foi arrastado por uma onda. O irmão, que também caiu mas que se conseguiu salvar ainda o acompanhou e esteve a vê-lo durante algum tempo, mas depois acabou por desaparecer.