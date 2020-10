De hotel a Conservatório - antes e depois

De acordo com informação do Arquivo Regional da Madeira, no ano de 1937 decreta-se a isenção de direitos de importação dos utensílios destinados à instalação do Hotel "Nova Avenida", situado na rua do Favila, junto ao cruzamento com a avenida do Infante.

Propriedade de José Pedro de Freitas, o hotel funciona até a década de 70, sendo o edifício depois adquirido pelo Governo Regional para ali instalar o Conservatório Escola das Artes da Madeira-Eng. Luiz Peter Clode.