Mais quatro casos de covid-19 e testes negativos na Bartolomeu Perestrelo

Há mais quatro casos de covid-19 na Madeira, todos eles importados, provenientes da Alemanha (2) e da Região Norte de Portugal (2). Com todo isso, a Região passa a contabilizar 358 casos confirmados, dos quais 111 encontram-se activos. Há, ainda, oito novos recuperados a registar.

Ainda no que diz respeito à covid-19, ficou a saber-se hoje que todos os testes feitos a alunos e um docente da Escola Bartolomeu Perestrelo deram negativos. No início da semana, foi testado um professor e 11 alunos, todos com resultado negativo. Ontem foram testados mais um professor e outros 11 alunos da referida turma, igualmente com resultados negativos, conhecidos hoje.

Devido ao crescimento de casos de covid-19 nos últimos dias, o presidente do Governo Regional pediu aos madeirenses para que não viagem para Portugal continental. Miguel Albuquerque considera que as viagens para Lisboa e Porto só devem ser feitas em situações inadiáveis.

Notícia já desta noite é o adiamento do Congresso do PSD-Madeira. Não está ainda definida a nova data, mas tudo indica que não será este ano. O Congresso estava agendado para 21 e 22 de Novembro no Madeira Tecnopolo.

Outra notícia do dia dá conta de que a dívida de clientes da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) é de 56 milhões de euros, dos quais 24,5 milhões correspondem a entidades públicas. Quem o disse foi o administrador Rui Rebelo, em audição no parlamento regional.