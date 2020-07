EMIR inicia este domingo intervenção no Porto Santo

Desde de 2015 que o Governo Regional resolveu dotar o Porto Santo, no Verão, com equipas da emergência médica, numa altura em que muitas pessoas se deslocam até à 'Ilha Dourada'.

A equipa começa a intervir amanhã e estará no Porto Santo até ao dia 20 de Setembro.

No entanto, as equipas médicas da EMIR deslocam-se ao Porto Santo há cinco anos, com os médicos e enfermeiros a prestarem auxílio aos operacionais nos casos mais graves que dão entrada no centro de saúde, evitando, muitas vezes, evacuações para a Madeira.

Recorde-se que, no início, a EMIR só permanecia naquela ilha nos três meses de Verão, mas depois, ano após ano, começou a ser uma presença assídua no Porto Santo devido à grande entrada de turistas, essencialmente na Páscoa, Festas do Concelho e feriados.

Recorde-se ainda que em Janeiro, devido à ausência do Lobo Marinho, a EMIR esteve no Porto Santo a prestar assistência.

Uma das outras razões que levam a reforçar o apoio médico na 'Ilha Dourada' está relacionada com o facto de haver mais voos. E, por isso, é necessário fazer mais testes, quer no aeroporto, quer nos hotéis.

De salientar que no centro de saúde local existe um reforço de médicos há já algum tempo, quer nas urgências, quer na medicina interna.