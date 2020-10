Totalidade da vereação da Câmara do Porto Santo condena atitude da TAP face à ilha

Em reunião de Câmara aberta ao público realizada esta tarde, toda a vereação do Porto Santo condenou a recente atitude da TAP face aquela ilha.

Numa reunião que previa 7 pontos para análise, a questão da transportadora era claramente a mais esperada e todos os partidos não hesitaram em criticar a postura da TAP perante a ilha dourada e os porto-santenses.

Tanto o PSD, como o PS, a vereadora independente e o Movimento 'Mais Porto Santo', foram unânimes nas críticas.

O presidente da edilidade, Idalino Vasconcelos, disse “não há dúvidas que estamos todos de acordo quanto esta situação, uma vez que o transporte aéreo é a única maneira de chegarmos ao continente português e vice-versa, e ficou bem patente, por parte de todos os partidos, a discordância da maneira como nos estão a tratar”.

Já o vereador do Partido Socialista, Filipe Menezes de Oliveira, disse que “houve de facto uma unanimidade neste ponto, porque não se compreende que, por um lado, digam que vão reforçar os voos para a ilha do Porto Santo, e por outro lado, entram em rota de colisão com o que disseram anteriormente, pondo assim em causa aquilo que se pretende que é o principio da continuidade territorial, e sobretudo as necessidades das pessoas e empresas locais, e outras que querem investir na ilha”.

Pelo lado do Movimento 'Mais Porto Santo', José António Castro, salientou “que esta companhia área abandonou completamente a ilha do Porto Santo, e desde sempre….", porém recordou que "é uma companhia de estado e que deverá dar o apoio a Região Autónoma da Madeira, e neste caso ao Porto Santo, e não temos qualquer tipo de apoio. A TAP pode sair com avião de manhã de lisboa, passando pelo Porto Santo e levar passageiros locais até à Madeira, e à tarde, pode fazer o mesmo e no sentido inverso. A TAP é nesta altura o maior adversário da ilha dourada", acrescentou.

Por fim, a deputada independente Sofia Santos revelou o seu descontentamento: “ninguém aceita, nem só os políticos como também toda a população não aceita esta atitude. Perdermos uma ligação que dava uma continuidade territorial, pois nós merecemos e que é devida, e é um problema que se vem arrastando, mas que agora piorou, pois ainda tínhamos uma ligação no inverno, agora não temos nenhuma, isto é puramente inqualificável”.

Entretanto, o DIÁRIO sabe que existem movimentos por parte da câmara municipal para tentar resolver este problema e tentar. junto de quem direito, repor nem que seja um voo semanal.