Vento ‘soprou’ acima dos 100 km/h no Areeiro e nas Selvagens

O vento forte de sudoeste, que acabou por se intensificar durante o dia e ultrapassar a barreira dos 100 km/h, acabou por atingir rajadas com velocidade de aviso meteorológico em 10 das 15 estações meteorológicas dotadas de anemómetro – instrumento utilizado para medir a velocidade do vento.

Dois dos registos atingiram nível laranja, com destaque para a ventania que assolou as ilhas Selvagens, tendo a estação meteorológica na Selvagem Grande registado ao final da manhã rajada de até 115 km/h. Foi o valor extremo registado pela rede de estações do IPMA na Madeira, onde também sobressai os 102 km/h da velocidade do vento que ‘soprou’ no Chão do Areeiro.