Funcionário da CMF infectado e mau tempo dá tréguas

A Câmara Municipal do Funchal informa que teve conhecimento esta terça-feira, dia 20 de outubro, ao final do dia, por parte do IASaúde, de que um trabalhador da empresa municipal SociohabitaFunchal testou positivo à COVID-19.

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, actualizou a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas desta quarta-feira no Arquipélago da Madeira, recomendando "que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo". Estão cancelados os avisos de vento temporal e má visibilidade.

Hoje temos a registar mais 3 casos positivos de covid-19. E 17 situações em estudo. O Governo vai ser mais firme e obrigar a testes a quem viaja num período inferior a 72 horas. Neste momento, são 103 os casos activos, "dos quais 95 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 8 são casos de transmissão local", refere o boletim epidemiológico do IASaúde.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, visitou, esta tarde, a ‘CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens’. Na ocasião, teve oportunidade de observar o trabalho desenvolvido por esta associação que, anualmente, dinamiza diversas atividades, com o objetivo de promover a inclusão social e a solidariedade na comunidade jovem madeirense e porto santense.

Em mais um ‘Pensar o Futuro’, conferência promovida pelo DIÁRIO, o director da Casa de Saúde São João de Deus, Eduardo Lemos, destacou a importância da Rede de Cuidados Continuados como resposta aos problemas colocados pelo envelhecimento, numa perspectiva “reabilitativa das pessoas”.