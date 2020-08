Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

O Público escreve que "Novo Banco vendeu seguradora com 70% de desconto a gestor condenado por corrupção". De acordo com este matutino, a operação gerou perda de 268,2 milhões, que foi compensada com nova chamada de capital do Fundo de Resolução.

Sobre Beirute, revela que "países angariam 250 milhões em ajuda urgente para o Líbano".

O jornal I escreve que "pensões dos trabalhadores que se reformaram este ano têm de ser recalculadas". Este matutino avança que os "pensionistas estão de receber menos do que deviam".

Além disso, revela que "Duarte Lima vai mesmo ser julgado em Portugal pela morte de Rosalina".

Sobre Juan Carlos, escreve que "El Mundo diz que Marcelo, Lili e Brito e Cunha estão a ajudar o Rei".

O Jornal de Notícias (JN) diz que "fecho de empresas é mais elevado nos distritos do Litoral", referindo que "insolvências aumentaram 12,6% nos primeiros seis meses do ano.

Este matutino escreve ainda que Félix da Costa foi campeão do mundo, sendo esta a primeira conquista na história do automobilismo de pista português.

O Diário de Notícias destaca na sua capa as eleições presidenciais, dizendo que há críticas no centro-direita a Marcelo Rebelo de Sousa: "Seria um erro gravíssimo não apoiar a reeleição de Marcelo".

Além disso, destaca também as palavras de Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E: "Somos um país cheio de talento. Não é só no futebol".

O Correio da Manhã diz que "polícia e secretas investigam explosivos de Beirute".

Este matutino adianta ainda a reacção de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a vinda de Juan Carlos para Portugal: "É um disparate".