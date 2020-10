Saiba o que escrevem os jornais nacionais nas primeiras páginas de hoje:

Público:

- "Construção resiste e poupa o país a uma recessão ainda mais grave";

- "Trump tira a máscara mas sondagens não o ajudam";

- "Presidentes do Tribunal de contas foram sempre reconduzidos";

- "PPP: extensão dos contratos pode ficar acima do previsto";

- "Governo não afasta direita das negociações sobre Orçamento";

- "Plano para a covid-19 para Outono-Inverno alvo de críticas";

- "Cavaco Silva o rei absoluto da democracia em Portugal".

Jornal de Notícias:

- "Alojamento local e pousadas sem nenhuma reserva de universitários";

- "FC Porto mais forte no mercado";

- "MP acusa antiga Junta do Covelo de desviar 152 mil euros";

- "DGS não atribui alto risco à reunião do Conselho de Estado";

- "Receita fiscal cai 10% e défice chega aos 7,3%;

- "PJ exibe obras falsificadas na Alfândega do Porto";

- Convidados do particular com Espanha sujeitos a regras apertadas ";

- "Amaro Antunes - Quero muito vencer para dedicar a volta à minha mãe".

Diário de Notícias:

- "OE - pandemia apaga 10% da receita de impostos, que volta a crescer 7% em 2021;

- "Destruição de emprego seria três vezes maior se não houvesse lay-ff";

- "Costa muda liderança do Tribunal de Contas e defende-se de Marcelo;

- "Finanças impedem CMVM de mexer em reservas de 26 milhões;

- "Uma experiência de social-democracia moderna - legado de Cavaco Silva: governo do betão ou uma espécie de neofontismo".

Correio da Manhã:

- "Governo sem aumentos para a função pública";

- "Birra de Jesus abre abre guerra por Lucas Verrísimo";

- "Rui Pinto com cópia do sistema informático do Real Madrid";

- "Bebé sem rosto - MP aguarda perícia da medicina legal para avançar com processo";

- "Costa cola Marcelo a saída de juiz";

- "Remédio novo ajuda Trump contra vírus"

- "Homicídio na Amadora - O meu filho tropeçou caiu. Mataram-no ali";

Jornal I

- "Covid-19 - Casos acima dos 80 anos aumentaram 30% na última semana"

- "Cavaco ataca geringonça: redução para as 35 horas foi um dor maiores erros";

- "Tribunal de Contas: António Costa diz-se surpreso com enorme alarido";

- "BdP: economia revista em alta mas deve cair em 2020";

- "Trump quer cimentar a ideia de que é "o conquistador" da covid-19".

Record:

- "'Quero ajudar os miúdos', João Mário regressa a uma casa onde foi 'muito feliz'";

- "FC Porto: Três de uma vez: Empréstimos oficializados no último dia de mercado";

- "Benfica: Lucas Veríssimo fica para janeiro";

- "Portugal-Espanha: José Fonte riscado com covid";

- "Volta a Itália: João Almeida mantém rosa";

O Jogo:

- "Últimos trunfos: Felipe Anderson e Marco Grujic fecham plantel à disposição de Sérgio Conceição";

- "'O FC Porto é o melhor clube português', Malang Sarr, central cedido pelo Chelsea, foi oficializado e já falou como dragão";

- "Sporting: 'Quero voltar a ser feliz', João Mário regressa a Alvalade com vontade de relançar a carreira";

- "Benfica: Todibo vem para ficar";

- "Portugal-Espanha: CR7 ataca 100.ª vitória".