Perspectivas da covid-19 para o Outono em destaques na imprensa

Esta segunda-feira, dia 3 de Agosto, damos-lhe a conhecer, como habitualmente, os temas que ocupam as primeiras páginas dos jornais nacionais.

Hoje em destaque no Público: as "perspectivas para o Outono" no que à pandemia.

O Correio da Manhã, por seu turno, noticia que "facturas suspeitas tramam 'princesa' Isabel dos Santos".

O Jornal de Notícias refere que a "PSP faz ajuste directo a empresário que lhe doou viseiras". Ainda no JN: "Editoras mexem nas férias e reforçam pessoal para garantir livros académicos a tempo das aulas".

O tema é também assunto em destaque no DN cuja manchete é "editoras reclamam prazo apertado para distribuir manuais. Vales levantados a partir de hoje".

Nos desportivos, a renovação de Sérgio Conceição, o desejo de contratar Nuno Santos e Taremi por parte do FC Porto, e uma nova era no Benfica assumem o protagonismo.