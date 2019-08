A chave do mais recente sorteio do totoloto, realizado esta noite, no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é a seguinte: 11, 18, 34, 40 e 43 e o número suplementar é o 3. Em jogo, no primeiro prémio deste concurso, está um ‘jackpot’ de um milhão e 700 mil euros, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.