Aberto concurso nacional para ingresso na Polícia Marítima

A Autoridade Marítima Nacional anunciou, hoje, dia 14 de Agosto, que está aberto o concurso para o ingresso no curso de formação de agentes da Polícia Marítima, na categoria de Agente de 3.ª classe, até ao dia 5 de Setembro.

Para a formalização da candidatura, todos o candidatos deverão aceder ao sítio da internet da Autoridade Marítima Nacional, na área Concursos, preencher o formulário e seguir todas as indicações até este processo estar concluído, podendo também aceder à legislação e as todos as informações necessárias para o concurso.