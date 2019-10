“A cada 40 segundos alguém tenta o suicídio”, alerta Organização Mundial de Saúde

No Dia Mundial da Saúde Mental, que hoje se assinala, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu focar-se, este ano, na prevenção do suicídio, numa altura em que as estatísticas mostram que em todo o mundo, a cada 40 segundos, alguém se suicida.

Esta é uma estatística “preocupante”, que “a todos diz respeito”, diz a OMS, por ser o estágio final de um quadro de depressão sofrido em silêncio e que, muitas vezes, passa despercebido a todos quantos rodeiam a pessoa, até ser tarde demais.

E foi precisamente para lançar luz sobre as diferentes facetas da saúde mental – através de palestras, debates e ciclos de cinema temático – que surgiu, há três anos, o Festival Mental.

A edição 2019 é inaugurada no próximo dia 1 de Novembro e inicia-se formalmente, para o grande público, no dia 2, em Lisboa e no Porto.

Programa alargado em Lisboa e Porto

Os primeiros eventos deste festival serão dedicados aos mais novos, com a exibição da peça de teatro ‘Agir na Vida’ (companhia Sem Tábuas) no dia 2, às 15 horas, no Auditório Orlando Ribeiro, em Lisboa; e Escada Acima... Escada Abaixo (companhia Unidade W+), às 17h no mesmo dia e local.

No dia seguinte, haverá espetáculos de dança e teatro a partir das 21h30 no Auditório Orlando Ribeiro.

A mostra m-Cinema decorrerá nos dias 7, 11, 12 e 13 de Novembro em Lisboa, e nos dias 22 e 23 de Novembro, no Porto. Para a edição 2019, o Festival Mental conta pela primeira vez com uma sala de cinema para a exibição dos 21 filmes programados – o Cinema City Alvalade. No Porto, os filmes serão exibidos no Auditório da Casa das Artes.

O cartaz arranca no dia 7 de Novembro com a exibição da curta metragem Skógafoss, do realizador Niels Bourgonje, e termina no dia 13 em com Arrhythmia, documentário do realizador iraniano Habib A. Moghimi.

Across the Andes e We Are All Here, filmes vencedores, ex-aequo, da edição 2019 da “Call” realizada para a Mostra de cinema do Festival Mental, serão exibidos em Lisboa no dia 7 e no dia 13, respetivamente.

As m-Talks – sessões de cinema seguidas de conversas com convidados especiais – começam no dia 8 de Novembro. A primeira, em torno do tema “Burnout” e moderada por Paulo Dentinho, terá lugar às 21h00 no Cinema City Alvalade.

No Porto, o Festival Mental começará no dia 22 de Novembro com uma exibição de diversas curtas metragens e documentários a partir das 18h30 no auditório da Casa das Artes, com a primeira m-Talk a ser realizada nesse mesmo dia, às 21h00. Moderada por Daniel Catalão, o tema será “Demências”.

O Festival Mental conta com a co-produção da DGS – Programa Nacional para a Saúde Mental.