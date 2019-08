Encontrado em Madagáscar corpo de jovem britânica que saltou de avião há 15 dias

O corpo de uma estudante britânica que saltou de um avião em voo foi encontrado esta terça-feira após duas semanas de buscas na floresta de Mahadrodroka, no noroeste de Madagáscar, anunciaram as autoridades locais.

“Os aldeãos encontraram finalmente o corpo de Alana Cutland depois de quinze dias de buscas”, declarou o comandante Spinola Edvin Nomenjanahary, supervisor das operações, citado pela agência France Press.

Estudante universitária com 19 anos, Alana Cutland saltou em pleno voo, cinco minutos após a descolagem do pequeno aeroporto de Anjajavy, no noroeste da ilha do Índico no passado dia 25 de julho.

O piloto e uma mulher que seguia no mesmo avião tentaram em vão deter a jovem.

A família de Alana Cutland indicou através de um comunicado que a jovem se encontrava em Madagáscar no quadro dos estudos em ciências naturais, descrevendo-a como curiosa e entusiasta.

Os restos mortais da jovem foram transportados hoje do local onde foram encontrados para a capital malgaxe, Antananarivo.