X Seminário Nacional de Professores de Geografia arranca amanhã com Susana Prada

A Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas preside amanhã, 1 de Novembro, a partir das 10 horas, ao X Seminário Nacional de Professores de Geografia, uma iniciativa da Associação de Professores de Geografia que se realiza no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Além de marcar presença na sessão de abertura, Susana Prada realiza a conferência de abertura com o tema ‘Os desafios da Gestão da Água na RAM num Cenário de Mudança Climática’.

Segue-se o tema ‘Insularidade: obstáculo ou potencialidade’, por Alberto João Jardim (IADM); Raquel Brazão (AIG) e Agostinho Figueira (EEM), assim como a conferência ‘Poder local e ordenamento do território’, a cargo de José Paradela; Élvio Sousa e Vitor Hugo.

Haverá ainda uma visita de Estudo denominada ‘Calcorreando Santa Cruz’, a cargo do historiador Emanuel Gaspar, terminando o primeiro dia do seminário com um Santa Cruz d’honra.

Para 2 de Novembro estão previstas visitas de estudo a Santana e à Ponta de São Lourenço. O encerramento acontece domingo, 3 de Novembro, com o painel Painel sobre Riscos e vulnerabilidades, a cargo de Rosa Pires (IFCN), Victor Prior (IPMA) e Duarte Silva, seguido da conferência de Encerramento com Maria José Roxo, do Comité Científico da Unesco para as Ciências da Terra

A sessão termina com as intervenções de Ana Cristina Câmara e Arlindo Aguiar.