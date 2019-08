Vinhos de Berardo estão a subir vendas apesar dos apelos ao boicote

O grupo vinícola detido por Joe Berardo está a registar um aumento de vendas e ascendeu ao terceiro lugar na lista de compras nos supermercados portugueses, o que mostra que não tiveram efeito os apelos ao boicote dos vinhos do comendador feitos na sequência da polémica em torno dos empréstimos da Caixa Geral de Depósitos. Segundo o Índice Nielsen Alimentar, revelado na edição de hoje do jornal Negócios, o grupo de Berardo (Bacalhôa, Quinta do Carmo e Aliança) vendeu 8 milhões de euros em garrafas de 750 ml (segmento que representa três quartos do mercado) no período Julho de 2018/Junho de 2019. Subiu três lugares no ranking face ao período homólogo anterior e conquistou o terceiro lugar nas vendas.

O jornal Negócios recorda que o grupo de Berardo encontra-se presente em sete regiões vinícolas.