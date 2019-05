Vento afasta cinco aviões do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo para o Porto Santo

O vento voltou a tramar as operações do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo durante esta tarde de sábado.

Já foram desviados de Santa Catarina, em Santa Cruz, cinco aviões, de companhias como Transavia, Travel Service, Condor e easyJet. Relativamente ao avião da Binter, o ATR 72, deveria ter aterrado na Madeira oriundo de Canárias, para depois voar para o Porto Santo, mas acabou por aterrar directamente na Ilha Dourada. Para além de todas estas aeronaves desviadas para solo porto-santense, destaque ainda para o voo TP 1687, operado pela TAP, que anda às voltas e à espera de melhorias climatéricas.

Segundo as previsões meteorológicas, já se previam que os ventos viessem a atingir o arquipélago madeirense este fim-de-semana e tal veio a confirmar-se, ventos que a manterem-se podem ‘afastar’ mais aviões para a ilha ‘aqui ao lado’.

Ainda de acordo com a última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pelas 17 horas o vento soprava a 35,6 km/h na pista madeirense.