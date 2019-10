Três dos caminhantes atingidos por derrocada na Madeira continuam internados no hospital

Três dos caminhantes que foram atingidos por uma derrocada na tarde de quarta-feira, no percurso do Caldeirão Verde, no norte da ilha da Madeira, continuam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Uma mulher portuguesa de 30 anos, uma francesa de 63 anos e um francês com cerca de 30 anos, são os sinistrados que continuam no internamento hospitalar. O balanço foi feito esta manhã pela directora clínica do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), Regina Rodrigues. Os restantes oito caminhantes já tiveram alta.

Recorde-se que na sequência do acidente que ocorreu ontem, no Caldeirão Verde, concelho de Santana, das 11 vítimas socorridas no local, três foram encaminhadas directamente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. As restantes (oito) foram observadas inicialmente no Centro de Saúde de Santana, vindo a ser transferidas posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber uma resposta mais diferenciada.

Das onze vítimas que deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, seis são do sexo masculino e cinco do sexo feminino, de nacionalidade francesa (5), alemã (2), portuguesa (3) e brasileira (1).

Três vítimas são politraumatizados graves. Destas, duas estão a ser acompanhadas na neurocirurgia/cuidados intensivos e uma foi alvo de cirurgia ortopédica encontrando-se no bloco operatório.

Oito vítimas são feridos ligeiros, destas três já tiveram alta hospitalar e cinco estão em observação no Serviço de Urgência.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça para além de uma resposta diferenciada está a ser assegurado apoio psicológico e acompanhamento por parte dos tradutores e ainda apoio aos acompanhantes/familiares das vítimas.

Neste momento, a linha disponível para prestar apoio às vítimas, familiares, embaixadas e consulados é a seguinte: 351 961186549

O Governo Regional através da Secretaria da Saúde e da Protecção Civil, do Turismo e do Ambiente, tem acompanhado toda a situação, tendo já sido encetados contactos com os embeixadores, nomeadamente de França.