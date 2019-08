Tecnovia apanhada a furtar pedra. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Construtora aproveitou o facto de estar a executar a obra de ampliação do troço final da Ribeira da Madalena do Mar para retirar inertes fora da zona de obras. A infracção motivou apenas uma advertência do Governo.

Madeira já é referência na Economia Circular, para ler nesta edição.

Fique também a saber que vem aí mais calor e vento.

Memorável. James Arthur encantou multidão que encheu o Parque de Santa Catarina. Ao DIÁRIO o artista revelou interesse em gravar um videoclipe na Madeira. Veja a reportagem nesta edição.

Festival de Insufláveis começa hoje. Conheça todos os pormenores.