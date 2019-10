Sara Cerdas preside ao Grupo de Trabalho em Saúde no Parlamento Europeu

Sara Cerdas é a nova presidente do Grupo de Trabalho em Saúde no Parlamento Europeu, depois de ter sido nomeada pelo grupo dos Socialistas e Democratas Europeu para o cargo. Para a eurodeputada madeirense, esta é uma oportunidade para levar ao parlamento a discussão de temáticas relacionadas com esta área, o investimento e a investigação, assim como discutir uma maior igualdade no acesso os cuidados de saúde, nomeadamente por parte das regiões ultraperiféricas como a Madeira.

Citada pelo seu gabinete de comunicação, a deputada eleita nas últimas eleições europeias diz ser “uma grande honra e responsabilidade ter sido escolhida”, e acredita que a nomeação resultou “de um intenso processo negocial”, que demonstra como o seu grupo está empenhado em discutir e aprofundar a discussão da saúde no seio do Parlamento Europeu.

“Esta posição é uma excelente oportunidade para trazer à discussão no Parlamento Europeu as temáticas relacionadas com a saúde, assim como defender a promoção da saúde e bem-estar para todos os cidadãos europeus. Será possível discutir um maior acesso equitativo à saúde tendo em conta, por exemplo, as necessidades sentidas nas Regiões Ultraperiféricas, como é o caso da Madeira, bem como o investimento e investigação nesta área”.

Além de levar ao hemiciclo os temas que consideram mais importantes, os deputados do Grupo de Trabalho em Saúde, estrutura associada à Comissão de Trabalho do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, fazem a ponte também com profissionais e instituições de saúde, investigadores, universidades e organizações governamentais e não-governamentais, cabendo agora a Sara Cerdas, na qualidade de presidente, planear e coordenar o trabalho do grupo, bem como gerir toda a sua conduta e os temas a discutir.

Ainda segundo a nota enviada à comunicação social, a pesquisa sobre cancro, as doenças transmissíveis e a resistência a antimicrobianos, a saúde ambiental, as doenças mentais, as doenças cardiovasculares, a promoção de estilos de vida saudáveis, a tecnologia e a sustentabilidade nos sistemas de saúde são exemplos de temas que entram na agenda de trabalho deste grupo.

Sara Cerdas tem formação em medicina.