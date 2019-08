Quinta Magnólia entra no roteiro da Festa do Vinho

A Festa do Vinho cresce este ano com a inclusão de mais grupos e de outros cartazes no cartaz principal, que a partir do próximo domingo e até ao dia 8 de Setembro vai animar sobretudo o Funchal, onde estão concentrados cinco palcos, sendo novidade a Quinta Magnólia. O investimento total é de 299 mil euros, mais 36 mil euros do que no ano passado, sendo a taxa de ocupação hoteleira esperada de 85%, menos do que os 86,3% do ano transacto. A iniciativa envolve este ano 2.310 pessoas.

Quinta Magnólia entra pela primeira vez na Festa com o projecto Wine and Film Weekend, de entrada gratuita a decorrer no primeiro fim-de-semana, ou seja nos dias 30 e 31. Ali são associadas provas de vinho proporcionadas por quatro produtores de Vinho Madeira aos filmes temáticos sobre o vinho, num ambiente descontraído e ao ar livre com espaço ainda para palestras.

No centro, as actividades decorrem como habitualmente na Placa Central da Avenida Arriaga com o Mercadinho do Vinho, onde marcam presença onze produtores de vinho de mesa e de Vinho Madeira e onde está uma exposição dedicada ao artesanato, com produção e comercialização, e outra ao Vinho Madeira, iniciativas do IVBAM onde os visitantes podem aprofundar os conhecimentos sobre o tema, entre outras coisas através de palestras; no Largo da Restauração, que vai acolher a Latada da Ribeirinha, um quadro cénico com representação teatral e espectáculos musicais aos fins-de-semana, onde o público poderá assistir a recriações de como eram antes as festas das vindimas; na Praça do Povo, onde volta a estar aberto o Madeira Wine Lounge, um espaço de lazer com mais vinho, gastronomia e com animação; e ainda o Jardim Municipal, onde será dada a partida para este evento, com a realização da 16.ª Semana Europeia de Folclore, já no domingo.

Fora do Funchal, associadas à festa do Vinho, este ano há a Festa do Vinho da Ribeira Brava outra das novidades, decorre de 5 a 15 de Setembro; as Festas da Vindima do Porto Santo, a 5 e 6 de Setembro; e a Festa da Vinha e do Vinho de São Vicente, de 11 a 13 de Setembro. Habituais e já cartazes com força, associam-se a Festa da Uva e do Agricultor no Porto da Cruz de 31 de Agosto a 1 de Setembro; e a Festa da Vindima no Estreito de Câmara de Lobos, com o ponto alto no dia 7, ali poderá acompanhar a apanha da uva, o cortejo etnográfico e mais animação.

Voltando ao Funchal e ao cartaz principal, nesta edição de 2019, segundo a secretária regional, há mais investimento na animação: “Em todas estas cinco zonas há aqui uma constante que é uma forte animação musical que este ano é reforçada”. Paula Cabaço, na apresentação oficial realizada esta manhã, deu conta do envolvimento de 42 associações e artistas regionais nesta Festa do Vinho, traduzidas em 48 actuações. “Já no ano passado tínhamos feito uma clara aposta nesta animação de rua, precisamente por ter sido um sucesso, um sucesso na medida em que a animação atrai os visitantes dinamiza os locais de venda, este ano novamente esta aposta, uma aposta com base naquilo que é a nossa identidade e matriz cultural e aqui o envolvimento de cerca de 15 grupos de folclore, seis bandas filarmónicas e 21 grupos musicais da Madeira.”

Estão confirmados grupos e bandas dos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Machico, Santana, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol. Destaque para a presença de mais três grupos de folclore, de quatro bandas filarmónicas e de quatro actuações de grupos musicais, sublinhou.