Percevejos são visíveis? Como encontrá-los?

A história de sucesso do Percevejo da Cama ou “Cimex lectularius” tem pelo menos 3000 anos de registos arqueológicos, mas estes insetos terão passado dos morcegos para os humanos há mais tempo.

Ao longo da Idade Média e dos séculos seguintes, há registos históricos destes insetos na Alemanha, na França e na Inglaterra, mostrando uma expansão.

No início do século XX, estes parasitas eram uma constante no mundo ocidental, mas o uso de inseticidas após a II Guerra Mundial parecia ter posto um fim a esta praga.

Nos últimos 20 anos, tudo mudou e houve um ressurgimento dos percevejos, relevando-se a resistência aos inseticidas, o turismo e a compra de móveis em segunda mão, como as principais causas do seu aparecimento.

O “Cimex lectularius” pode encontrar-se em praticamente todos os lugares onde as pessoas se reúnem, incluindo residências, hotéis, escolas, escritórios, lojas e até mesmo nos transporte públicos.

Factos

Cor: Os percevejos adultos não alimentados têm coloração castanha; percevejos alimentados têm coloração predominante entre castanho e vermelho; as ninfas são praticamente incolores;

Pernas: 6

Forma: Oval e plano quando não alimentados; geralmente com maior volume e alongado quando alimentados;

Tamanho: Os adultos têm entre 5 a 7 mm comprimento; As ninfas variam de 1,3 mm a 4-5 mm;

Antenas: Sim

Hábitos

Os percevejos gostam de viajar, alojando-se em malas, caixas, sapatos, entre outros objetos, com o intuído de ficar na proximidade de uma fonte de alimento. Relativamente ao período de atividade preferencial de alimentação, consiste no período noturno, fixando-se geralmente na proximidade das camas, tal como atrás de rodapés, em fissuras, fendas, dobras e molas dos colchões, quadros elétricos, molduras, papel de parede, roupas de cama e móveis adjacentes.

No entanto, são insetos oportunistas e podem fazer uma refeição de sangue durante o dia, especialmente em áreas com muita infestação, necessitando apenas de 5 a 10 minutos para cada refeição, após uma alimentação voltam a esconder-se.

Habitat

Então, onde vivem os percevejos? Os percevejos gostam de se esconder em pequenas fissuras e fendas, sempre na proximidade do ambiente humano. Poderemos encontra-los atrás de rodapés, papel de parede, mobiliário, colchões e aberturas de móveis. Sabe-se também que os percevejos sobrevivem em habitats temporários ou alternativos, como por exemplo mochilas e malas.

Ameaças

Embora os percevejos possam comer e alimentar-se de qualquer animal de sangue quente, eles alimentam-se principalmente através dos seres humanos. Atualmente não existe confirmação de que os percevejos transmitem doenças, mas as suas picadas podem causar alergias, irritação, entre outros sintomas associados à resposta do nosso sistema imune.

Para saber mais, consulta a nossa guia de pragas: https://www.exterminio.pt/services.html

As nossas recomendações para prevenção de percevejos:

- Livre-se de tudo o que não é necessário ter na sua casa e reorganize–a, assim também facilita a identificação dos sinais de uma infestação de percevejos, com particular incidência nos quartos;

- Lave e seque os lençóis à temperatura mais quente permitida;

- Inspecione de perto todos os móveis de segunda mão antes de introduzi-los na sua habitação;

- Inspecione a sua habitação depois de viajar, a sua mala e o respetivo calçado;

- Se desconfiar de percevejos, tire os cobertores, lençóis da sua cama, examinando o seu colchão, sommier, procurando os insetos e seus excrementos;

- Higienize as costuras dos tecidos dos móveis.

Hoje, uma grande percentagem de percevejos da cama têm mutações genéticas, o que os torna resistentes aos inseticidas usados normalmente nas batalhas contras as pragas, logo isto implica que o controlo de percevejos seja muito específico, rigoroso e de âmbito profissional.

Na Extermínio, Higiene e Controle Lda, nunca paramos de estudar a biologia das pragas urbanas, pelo que introduzimos métodos ambientalmente sustentáveis para o seu controlo, recorrendo à mais recente tecnologia e formação incomparável, para que possamos proteger a sua casa, com um plano eficaz adequado às suas necessidades específicas, garantindo a eficácia dos serviços e a sua execução no mais curto espaço de tempo - Percevejos de cama (“Bed Bugs”) são um problema de saúde pública!

Não hesite em contactar-nos para pedir o seu levantamento e orçamento gratuito!

Telefone: 291 930 500

www.exterminio.pt

Em prol do Ambiente e Saúde Pública desde 1990.