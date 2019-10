Menos presos e menos advogados na Região em 2018

No ano passado, encontravam-se inscritos na Ordem dos Advogados da Madeira 494 profissionais deste sector, o que significa uma redução de 2,6% face a 2017 (507 advogados), segundo informou hoje a Direcção Regional de Estatística, com base em dados da Direcção Geral de Política de Justiça.

Do total de inscritos na Ordem dos Advogados na Madeira, 54 eram ainda advogados estagiários (10,9% do total), maioritariamente do sexo feminino (63% do total de estagiários). Nos restantes 440 inscritos como advogados, os homens (51,6%) predominavam sobre as mulheres (48,4%).

A mesma nota estatística revela que o Estabelecimento Prisional do Funchal tinha, em 31 de Dezembro de 2018, uma população reclusa de 209 pessoas, menos 10,3% do que no mesmo mês de 2017 (233 pessoas), número substancialmente inferior à lotação da cadeia da Cancela (349 lugares). A série disponível para os reclusos existentes (2005-2018) mostra que este indicador registou o valor mais elevado em 2011 (306 reclusos).