Marca de Água e ISAL assinaram protocolo

A Galeria Marca de Água e o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) estão mais próximos através da celebração de um protocolo de cooperação entre as duas instituições, que vai contemplar entre outras coisas estágios curriculares e a cedência do acervo bibliográfico da Galeria Marca de Água ao ISAL.

No âmbito da parceria, oficializada ontem, realiza-se quinta-feira uma visita pela cidade organizada pela galeria para os alunos de Turismo, uma visita que assinala os 450 anos do Colégio dos Jesuítas e o aniversário dedicação da Sé do Funchal, que se celebra na sexta-feira e que coincide também com o Dia Nacional dos Bens Culturais.