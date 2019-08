Machico junta-se ao julgado de paz de Santa Cruz

Os pequenos conflitos entre cidadãos e entidades na área de Machico poderão, em breve, resolver tais litígios no julgado de paz de Santa Cruz. Pelo menos essa é a vontade do presidente da Câmara, Ricardo Franco, que esta manhã visitou as instalações do julgado de paz, no Caniço, com a presença da vereação de Santa Cruz, incluindo o presidente Filipe Sousa.

Na oportunidade, Ricardo Franco anunciou que Machico vai dar início aos procedimentos burocráticos e legais para aderir ao referido instituto de resolução de conflitos, sendo necessária uma decisão dos órgãos autárquicos nesse sentido. O mesmo autarca concluiu que o espaço do Caniço reúne todas as condições e sublinhou que a Câmara de Machico tem pautado a sua acção por uma política de proximidade e pela disponibilização de serviços à população, numa filosofia que partilha com o município de Santa Cruz. Tanto Ricardo Franco como Filipe Sousa destacaram o efeito social desta medida, que permite um acesso à justiça em condições financeiras mais favoráveis e ao alcance de todas as famílias.