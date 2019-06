Já conhece a nova abordagem ‘Adelgaçamento Integrativo’?

Este tratamento de tripla acção é global e personalizado, atenua os efeitos inestéticos das gorduras localizadas, alisa os nódulos de celulite e reafirmar os tecidos.

O Adelgaçamento Integrativo (Minceur Intégrative™) é uma nova abordagem no cuidado global e personalizado da mulher, para atenuar os efeitos inestéticos das gorduras localizadas, debelar a celulite e lutar contra o excesso de peso. É uma associação exclusiva de três acções em perfeita sinergia, para uma silhueta modelada num tempo recorde: produtos para utilização diária, suplementos alimentares específicos e um ritual profissional de elevada precisão que combina a eficácia de um inovador envolvimento e de uma massagem de elevado nível técnico.

Para os produtos foi desenvolvida e introduzida a tecnologia OXy ACTIVE, exclusiva da THALGO, que permite inverter o processo que gera a celulite, reavivando simultaneamente a oxigenação dos tecidos. O oxigénio encapsulado estimula os mecanismos de respiração celular e favorece a lipólise. Por seu lado, os grãos de sândalo reforçam a resistência dérmica e dão elasticidade à pele.

A tecnologia SCULPT ACTIVE garante uma activação de ponta para corrigir a flacidez cutânea. Uma combinação de extratos, incluindo o de gengibre, favorece a eliminação dos lípidos e tonifica a pele... A ceramida biotecnológica Sculptolift permite corrigir o processo de flacidez cutânea na sua origem e impede o desenvolvimento das gorduras que acentuam este fenómeno. Testes clínicos e de auto-avaliação demonstram a eficácia dos produtos a nível da redução dos nódulos de celulite, da recuperação da firmeza cutânea e do efeito modelante.

Saiba mais sobre os novos produtos, o novo tratamento profissional e os novos suplementos alimentares específicos do novo programa de adelgaçamento integrativo, no Centro de Estética Avançada do Funchal.

