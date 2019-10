Há 20 anos um ‘buzinão’ ecoou na Meia Serra

A edição de 28 de Outubro do Diário de Notícias apresentava, em manchete, a notícia do ‘buzinão’ que aconteceu na Meia Serra quando 40 camionistas protestaram contra as condições em que tinham de aceder ao vazadouro de terras. À data, a empresa de concessão do aterro afirmou ao DIÁRIO que tal afluência só acontecia em tempo de chuva, além de denunciar que os camionistas preferiam aterros clandestinos quando o bom tempo imperava.

Na mesma edição, destaque também para a possibilidade de o julgamento do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Luís Gabriel, ser adiado três meses devido a questões de agenda.