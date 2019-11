Governo vai manter apoios ao ensino privado e apostar na digitalização

O Programa do XIII Governo regional prevê, no que diz respeito é ‘Educação e Formação’, medidas para “promover uma Escola Inclusiva que acolhe as diferenças e as necessidades educativas especiais, que integra as inovações pedagógicas e as novas tecnologias, e que proporciona um currículo flexível em que as Artes e o Desporto assumem espaço destacado”.

Objectivos que passam, na prática, pela digitalização progressiva dos processos de ensino-aprendizagem através da “cedência de manuais escolares digitais e tablets aos alunos que forem acedendo ao 5º ano, os quais ficarão disponíveis até ao 9º ano”.

A Secretaria da Educação também pretende manter a posta em medidas que “diferenciem positivamente o exercício da profissão docente na Região”, como já aconteceu com o descongelamento do tempo de serviço dos professores.

A secretaria de Jorge Carvalho promete manter a redução contínua das mensalidades nas valências creche e jardim de infância, nos estabelecimentos de natureza pública e particular e melhoria na rede escolar.

“Respeitar o direito das famílias à escolha do estabelecimento e ao tipo de ensino que pretendem proporcionar aos seus descendentes, através de um sistema de apoios ao sector de ensino particular, que reconheça a intervenção histórica de muitos desses estabelecimentos na promoção da Educação na Região e na supressão de necessidades que o sistema público não foi capaz de assegura”, é outra linha estratégica para a Educação.

O Governo Regional vai aprofundar o sistema de bolsas de estudo a estudantes universitários madeirenses, além de apostar na criação de melhores condições de alojamento fora da Região.