Ferro Rodrigues recebe Tranquada Gomes para apresentação de cumprimentos de despedida

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebeu, ontem, dia 15 de Outubro, em audiência, o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALM), José Lino Tranquada Gomes, para a apresentação de cumprimentos de despedida.

Em Lisboa, o ex-Presidente da ALM foi também recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, ao final da tarde de segunda-feira, o condecorou com a Grã-Cruz do Infante D. Henrique.

Tranquada Gomes, foi eleito para a ALM a 20 de Abril de 2015, com 39 votos a favor, 5 contra e três em branco. O advogado abandona o cargo esta terça-feira, na sequência da tomada de posse da nova Assembleia Regional para a XII Legislatura.

Tranquada Gomes pediu a suspensão do seu mandato no Parlamento, depois do PSD-Madeira indicar José Manuel Rodrigues, do CDS-Madeira, para a presidência da ALM.

Recorde-se que José Lino Tranquada Gomes era deputado na Assembleia Legislativa da Madeira desde 1988, onde exerceu a presidência da Comissão de Regimento e Mandatos (da VII Legislatura à X Legislatura), e de várias Comissões Especializadas.