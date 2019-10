Feriado de 1 de Novembro provoca alterações na recolha de resíduos da ARM

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, devido ao feriado de amanhã, 1 de Novembro, estão previstas algumas alterações à recolha de resíduos.

Em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava, a recolha de resíduos, habitual à 6.ª feira, será realizada entre as 8h e as 15h30.

No concelho de Machico, a recolha de resíduos, habitual à 6.ª feira, será realizada entre as 9h e as 16h30. Já a recolha de resíduos de papel e cartão (comerciantes), igualmente feita à 6.ª feira, é antecipada para hoje, 31 de Outubro.

Em Santana, não haverá recolha de resíduos no feriado de amanhã. A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5.ª feira, foi antecipada para 4.ª feira. A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6.ª feira, foi igualmente antecipada para hoje, 31 de Outubro. O mesmo aconteceu com a recolha de resíduos de resíduos de papel e cartão (ecoponto azul), que foi realizada esta quinta-feira.

No Porto Santo, a recolha de resíduos, habitual à 6.ª feira, foi antecipada para hoje, 31 de Outubro, entre as 8h e as 15h30.

Como é habitual, os balcões de atendimento ao público e os serviços de recepção de resíduos estarão encerrados no feriado.