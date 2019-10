Estreia-se no sábado nova ligação da easyJet de Berlim para a Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente na chegada do voo inaugural da easyJet entre a cidade de Berlim, na Alemanha, e a Madeira, no sábado, 2 de Novembro, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O avião tem aterragem prevista para as 14h30, seguindo-se uma cerimónia de boas-vindas na Sala de Recolha de bagagens, no Piso 0.