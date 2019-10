Estrada entre o Palheiro Ferreiro e o Terreiro da Luta encerra sábado devido a prova automóvel

Por motivos da realização de uma prova de automóveis clássicos, denominada ‘5.ª Clássica do Caminho dos Pretos’, a Direcção Regional de Estradas informa que o trânsito na E.R. 201, no troço compreendido entre o Palheiro Ferreiro, a partir da descida para São João Latrão, e o Terreiro da Luta, encontrar-se-á encerrado ao trânsito este sábado, 2 de Novembro, entre as 16h e as 21 horas.

“Solicita-se aos senhores automobilistas a melhor compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local”, salienta a referida entidade.