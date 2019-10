“Estou em reflexão”, diz Alberto João Jardim

Alberto João Jardim recusa a comentar a situação política actual da Região e a revelar o motivo da sua ausência na tomada de posse do XIII Governo Regional. O antigo Presidente do Governo alegou que está a reflectir sobre os últimos acontecimentos. Um assunto para ler na página 6 da edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira.

Tema em destaque é também o da comunicação do executivo, que passa a ser coordenada pela presidência. Para ler na página 5.

Passando para o Desporto, saiba que a Câmara do Funchal vai oficializar a candidatura à organização da ‘final four’ da Taça da Liga, na próxima época, com o apoio do Marítimo e do Nacional. Saiba mais na página 17. Já o CF União vai destituir o presidente da SAD. Para ler na 20.

Em altura de mudanças nos organismos públicos, Filomena Gonçalves foi proposta para direcção clínica do SESARAM. A cirurgiã-geral é membro da Comissão Política do CDS e terá de ingressar novamente na função pública para poder assumir o cargo. Já aqueles que quiserem efectuar um estágio profissional na função pública, só o poderão fazer em 2020. Assuntos para ler nas páginas 8 e 2, respectivamente.

A justiça também está em destaque no DIÁRIO de hoje, com a história do vice-presidente da Câmara da Ribeira Brava que contrariou ordem do Tribunal e impediu familiares de utilizarem tanque de rega. Foi julgado por desobediência qualificada. Na página 14.