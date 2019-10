Está a decorrer hasta pública para alienação/concessão de jazigos no cemitério de São Martinho

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que está a decorrer uma hasta pública para alienação/concessão de jazigos localizados no cemitério de São Martinho, até ao próximo dia 19 de Novembro.

As propostas devem ser entregues até às 17 horas desse dia, na Divisão de Atendimento e Informação.

O processo encontra-se patente na Divisão de Contratação Pública da CMF, na Praça do Município, onde pode ser examinado/adquirido, durante as horas de expediente e ainda no sítio da internet da CMF, onde pode ser descarregado.