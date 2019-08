Clínica auditiva a operar na Madeira utiliza nome do SESARAM para vender aparelhos

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM, E.P.E.), após tomar conhecimento que uma Clínica Auditiva da RAM utiliza o nome do SESARAM para promover vendas de aparelhos auditivos, considera necessário alertar e esclarecer a população que “não foi formalizada nenhuma parceria entre o SESARAM e a Clínica Auditiva em causa” e não existe “nenhuma relação” entre estas duas entidades.

Esclarece ainda que é “totalmente alheio a eventuais vendas/compras de aparelhos auditivos” e “repudia a actuação da empresa em causa” que usa o nome do SESARAM para alcançar os seus interesses.

Perante os factos, sempre que a população tiver dúvidas sobre as parcerias existentes no SESARAM, o Serviço de saúde agradece que as mesmas “sejam esclarecidas na instituição por forma a evitar informações falsas e/ou duvidosas”.