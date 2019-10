Chuva deixa Funchal em paz

São semelhantes a ontem as previsões para hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a chuva a entrar novamente em cena. Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas a partir da tarde, num dia de céu com períodos de grande nebulosidade, revelam os meteorologistas Ricardo Tavares e Cristina Simões.

No Funchal a chuva não deverá cair, mas as nuvens são esperadas. Em toda a Madeira o vento será fraco, inferior a 15 km/h no Funchal e a 20 km/h no restante território.

Quanto às temperaturas, conte com 24ºC de máxima no Funchal e no Porto Santo. A mínima será de 17ºC nas duas localidades. Aos 24ºC de máxima chega também o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, Caniçal e Machico. Câmara de Lobos, Santa Cruz, Porto Moniz, São Vicente, Santana e Ponta do Pargo vão registar 23ºC. As mínimas nestas localidades vão variar entre os 15ºC de São Vicente e os 19ºC de Câmara de Lobos, Lugar de Baixo, Santa Cruz e Porto Moniz.

No mar, a temperatura mantém-se nos 23ºC, hoje com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte; e de Sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.