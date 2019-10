CEPAM assinala 73º aniversário com concerto de Halloween e entrega de diplomas

O presidente do Governo Regional preside, amanhã, 29 de Outubro, pelas 17 horas, à cerimónia de entrega de diplomas de mérito escolar a 98 alunos do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), numa cerimónia a ter lugar na sede desta instituição, à Avenida Luis Camões, no mesmo dia em que celebra 73 anos da sua fundação.

Recorde-se que o dia 29 de Outubro de 1946 está definido, pelo CEPAM, como a data da fundação da instituição, altura em que foi passado o alvará provisório da Academia de Música da Madeira, instituição que foi rebatizada de Conservatório no período autonómico do pós-25 de abril de 1974, concedendo-lhe assim personalidade jurídica e o início do funcionamento das actividades lectivas.

Desta forma, o jardim do edifício sede do CEPAM, acolherá a cerimónia de entrega dos diplomas de mérito escolar aos 98 alunos dos cursos de Iniciação em Música e Dança, Curso Básico de Música, Curso Secundário de Música e Canto e Cursos Profissionais.

O momento será pautado por intervenções artísticas protagonizadas por alunos do Curso Profissional de Instrumentista, Curso Profissional de Instrumentista Jazz e Curso Profissional de Interpretação/Teatro.

A entrada é livre e aberta a toda a comunidade educativa e público em geral.

Mais tarde, pelas 21 horas, o Design Centre Nini Andrade Silva, no Porto do Funchal, será palco de um concerto comemorativo do Halloween através do Coro Juvenil, Kombo Rock e do Grupo de Teatro da DSEA/CEPAM. O concerto alusivo a esta época, misterioso e “assustador” como a festividade assim o exige, será de entrada livre.