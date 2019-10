CDU “solidária” com a luta dos trabalhadores dos Call Centers da Madeira

A CDU diz estar “solidária” com a jornada de luta dos trabalhadores dos Call Centers que se realiza hoje na Madeira. “Trabalhadores que lutam há mais de quatro anos pelo fim da precariedade laboral, pela dignificação dos trabalhadores do sector, por salários justos e condições de trabalho dignas”, lembram os comunistas através de comunicado.

Reafirma que os trabalhadores da Região pode contar com a intervenção da CDU na Assembleia Regional, na Assembleia da República ou na intervenção diária, “para garantir o fim da precariedade laboral, garantindo que a cada posto de trabalho permanente corresponda um vínculo laboral efectivo, pelo aumento geral dos salários, pelo aumento do salário mínimo nacional para 850 euros com um acréscimo a praticar na Região Autónoma da Madeira de 7,5%, pelo fim da caducidade da contratação colectiva e pela melhoria das condições gerais de trabalho”.

A CDU termina, saudando todos os trabalhadores dos Call Centers da Região em luta pelo fim da precariedade laboral e por melhores condições de trabalho.