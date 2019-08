Câmara do Funchal lidera adjudicações públicas em Julho

Dos 17 milhões de euros de adjudicações públicas, registados em Julho, quatro foram da Câmara Municipal do Funchal, a entidade que mais contratou, sendo que esta verba é, sobretudo, de combustíveis. Esta é a manchete da edição impressa de hoje.

Uma edição em que a imagem em destaque é para uma estrada que colapsou no Jardim da Serra e deixou os moradores indignado e um relatório chama a atenção para outra situação de risco, na estrada que atravessa a cascata dos Anjos na Ponta do Sol. Na primeira página há ainda uma referência para a morte de Emanuel Rodrigues, primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Hoje é dia de concerto de James Arthur, no Parque de Santa Catarina e o DIÁRIO apresenta pormenores de um evento que deve ter perto de 9.000 pessoas, além de um divulgar uma pequena entrevista dada em exclusivo pelo cantor ontem, dia em que chegou à Madeira. Ao DIÁRIO, o cantor britânico revelou algumas das músicas que vai cantar esta noite e assumiu estar muito entusiasmado com o concerto que vai esgotar o Parque, numa iniciativa promovida pela Câmara do Funchal para celebrar o Dia da Cidade.

Tudo isto e muito mais, na edição impressa de hoje.