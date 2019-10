Câmara de Santana elogia busca e salvamento dos 11 caminhantes no Caldeirão Verde

Câmara de Santana elogia e agradece empenho das entidades envolvidas no salvamento das vítimas da derrocada no Caldeirão Verde

Márcio Fernandes saúda disponibilidade e entrega das diversas entidades e a forma decisiva na actuação da EMIR

A Câmara Municipal de Santana “enquanto entidade que acompanhou as operações de resgate no dia de ontem” agradece “o empenho daqueles que no nosso concelho, salvaram as vidas das pessoas atingidas pela derrocada no Caldeirão Verde”, manifesta o seu presidente, Dinarte Fernandes.

Neste reconhecimento público, através do DIÁRIO, o autarca do CDS destaca “o Serviço Regional de Protecção Civil, os Bombeiros Voluntários de Santana e o seu comandante, Sr. Freitas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Cruz Vermelha, a unidade especial da PSP, através dos CIEXSS, com um especial agradecimento ao subintendente Luís Vieira pelo apoio no comando das operações, a GNR, através dos GIPS, e as suas respectivas equipas cinotécnicas, a Polícia Florestal, a ARM, pela sua disponibilidade, os colaboradores da Câmara Municipal de Santana, e, finalmente, de forma decisiva, as equipas da EMIR, que, de uma forma humana, capaz e tecnicamente eficiente prestaram os primeiros apoios médicos, depois, complementados pelo Centro de Saúde de Santana e serviço de urgência do hospital. O nosso muito obrigado”, concretiza o novo presidente do Município, Márcio Fernandes.