BPI muda de director na Madeira

O Banco BPI vai passar a contar com um novo director para a Madeira, com a saída após 18 anos de António Miguel Aguiar Gouveia.

Trata-se de Carlos Lopes, que está ligado ao banco nos Açores desde 1999 e, agora, assume também o cargo na Região Autónoma da Madeira.

Esta mudança de chefias decorre da saída do até agora director para as duas regiões autónomas, Miguel Gouveia, que entra em situação de pré-reforma, ao completar 55 anos de idade.

Miguel Gouveia esteve à frente do BPI na Madeira desde Abril de 2001, tendo antes estado no Banco Totta & Açores e também no Millennium bcp.

Segundo pudemos apurar, tal como o seu antecessor, o novo director irá coordenar as oito dependências do BPI em cada um dos arquipélagos.