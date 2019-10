Actividade económica na Madeira voltou a acelerar em Julho

A actividade económica regional voltou a acelerar em Julho de 2019, registando uma evolução positiva de 1,2% face ao crescimento mais modesto verificado no mês anterior (0.9%) e também ‘estancando’ as quebras registadas nos últimos quatro meses, ainda que sempre com a economia a crescer, ou seja acima da linha que separa o crescimento da recessão.

No fundo, de acordo com os dados, desde Junho de 2013 que, ininterruptamente, a economia regional cresce, acumulando assim o 74.º mês de actividade positiva. Mais precisamente seis anos e dois meses.

Segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira, que divulgou os dados do IRAE (Indicador Regional de Actividade Económica) ao final da manhã de hoje, este “é um instrumento de síntese que tem como objectivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações, não se apresentando como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB)”.

Assim sendo, com vários dos indicadores a continuarem a dar sinais de robustez, há a destacar o que não tem ajudado ou dá sinais de quebra, como são os dados do turismo (dormidas, taxa de ocupação-cama, proveitos totais e RevPar), do comércio automóvel (vendas de ligeiros novos de passageiros e comerciais ligeiros) e dos transportes (movimento de passageiros nos aeroportos).