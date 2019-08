Ronaldo acredita que João Félix vai triunfar em Espanha

O internacional português Cristiano Ronaldo, que atua na Juventus depois de brilhar várias épocas no Real Madrid, está convencido de que João Félix, futebolista transferido do Benfica para o Atlético Madrid, vai ter sucesso na liga espanhola.

“Acredito muito. Acho que é um grande jogador, tem muito potencial, tem muito para evoluir ainda -- tanto ele como o próprio Bernardo [Silva, do Manchester City], que já está mais maduro nesse aspeto --, não tenho dúvidas de que eles vão triunfar”, afirmou o ‘craque’ luso, depois de questionado em entrevista à TVI se acha que João Félix vai triunfar em Espanha.

Segundo Ronaldo, o avançado de 19 anos, contratado pelos ‘colchoneros’ por 120 milhões de euros, vai ter que se adaptar à ‘La Liga’, um dos campeonatos mais competitivos do mundo, sobretudo a nível psicológico.

“É uma liga diferente, é uma liga mais forte, é um povo diferente, [Félix] tem que ter essa preparação mental para aguentar a crítica que vai surgir. Porque uma coisa são os jogos de preparação, em que esteve muito bem”, realçou.

E reforçou: “Aquilo que eu mais espero é que ele possa entrar com o pé direito -- falando do caso do Félix na liga espanhola -- e que possa brilhar, mas que esteja preparado mentalmente também, porque não é fácil.”