Director das Comunidades deixa mensagem de integração dos migrantes

Neste vídeo, 'Reflexões e Migrações', o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reflecte sobre a importância das migrações para a história da humanidade e para o futuro da Região Autónoma da Madeira.

Desde o início do povoamento, a Madeira é um lugar de encontro de culturas, povos e valores. A diversidade faz parte da nossa identidade e constitui um fator de enriquecimento social, cultural e económico. Hoje, vivem na Madeira cerca de 19 mil cidadãos estrangeiros, oriundos de mais de 120 países, que contribuem com trabalho, investimento, talento e criatividade para o desenvolvimento da Região. Migrar é um gesto profundamente humano. Acolher, integrar e promover quem escolhe a Madeira para viver é garantir bem-estar, prosperidade e felicidade — para todos. Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

A campanha 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover', promovida pelo Governo Regional da Madeira através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, assenta em quatro pilares da política regional para as migrações: Acolher — reconhecer a humanidade do outro; Proteger — garantir direitos; Integrar — criar pertença; Promover — permitir que cada pessoa desenvolva o seu potencial Uma campanha que lembra que migrar é um gesto profundamente humano — e que cada pessoa traz consigo histórias, experiências e valores que enriquecem a nossa sociedade.