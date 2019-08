Nacional empata no reduto do Leixões

O Nacional continua sem perder neste arranque da II Liga, versão 2019/2020. Depois da goleada na jornada inaugural, em casa, frente ao Desportivo de Chaves, os alvinegros foram esta tarde ao Estádio do Mar, em Matosinhos empatar a uma bola diante do Leixões, em jogo da segunda jornada do campeonato.

Numa partida bastante disputada e com várias oportunidades de golo, de parte a parte, seria a formação madeirense a inaugural o marcador, num lance de contra-ataque, com a bola ser cruzada para a área adversária e Bryan Rochez, à meia volta, a desferir uma ‘bomba’ sem hipóteses para o guarda-redes do Leixões, estavam passados 40 minutos de encontro.

Na segunda parte os da casa entraram melhor e através de um pontapé de canto viriam a empatar, através de Luís Silva, ao minuto 52.

Até final ambas as equipas tiveram grandes oportunidades de poder marcar, mas o empate a uma bola acabou por não ser alterado.