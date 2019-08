Marítimo perde por 3-1 contra o Desportivo das Aves

O Marítimo perdeu esta tarde, por 3-1, frente ao Desportivo das Aves, em jogo alusivo à 2.ª jornada da I Liga.

Num jogo marcado por alguns erros da defensiva verde-rubra, os insulares cedo começaram a perder quando Rúben Macedo abriu o marcador logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Jhon Cley ainda empatou aos 38’, mas antes das formações recolherem aos balneários, e com recurso ao VAR, Jorge Sousa apontou grande penalidade contra o Marítimo, convertida por Mohammadi (44’).

No reatar do segundo tempo, mais concretamente aos 50 minutos, Welinton Junior aproveitou mais um desleixo da defesa maritimista e fixou o resultado final em 3-1.

Em dois jogos realizados até então, os comandados por Nuno Manta Santos ainda não somaram qualquer vitória na I Liga e ocupam, à condição, o 12.º lugar, com 1 ponto averbado fruto do empate frente ao Sporting. Já com este triunfo, os pupilos de Augusto Inácio sobem ao 5.º lugar da classificação geral do campeonato, com 3 pontos somados.