Benfica e FC Porto repetem os ‘onzes’ no clássico da Luz

Benfica e FC Porto vão entrar hoje no Estádio da Luz, no clássico da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os mesmos ‘onzes’ que apresentaram na última ronda.

Do lado dos ‘encarnados’, o técnico Bruno Lage vai repetir a equipa titular pelo terceiro jogo seguido, mesmo perante a recuperação do lateral direito André Almeida, que estará entre as opções no banco de suplentes.

Tal como sucedeu nos triunfos sobre Paços de Ferreira e Belenenses SAD, as ‘águias’ vão apresentar-se com Vlachodimos na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo.

O meio-campo será composto por Florentino, Samaris, Pizzi e Rafa, e o ataque manter-se-á entregue a Raúl de Tomás e Seferovic.

No FC Porto, Sérgio Conceição vai repetir o ‘onze’ pela primeira vez esta temporada, apostando nos mesmo jogadores que arrancaram o encontro diante do Vitória de Setúbal, que terminou com uma goleada portista, por 4-0.

A principal surpresa acaba por ser a manutenção do extremo Corona como lateral direito, sendo que Wilson Manafá fica no banco e Saravia nem entra nas escolhas para a Luz.

Desta forma, Marchesín vai defender as redes ‘azuis e brancas’ e terá à sua frente Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles, enquanto o meio-campo será ocupado por Danilo, Uribe, Romário Baró e Luís Díaz, no apoio aos avançados Marega e Zé Luís.

O clássico da terceira jornada tem início marcado para as 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro Jorge Sousa, da Associação de Futebol (AF) do Porto.