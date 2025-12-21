Celebrações de Natal por todo o lado, até nos campos de futebol

Com as celebrações de Natal a bater à porta, todas as actividades neste domingo estão viradas para esta festividade, do religioso, ao cultural e até ao desportivo, neste que é o primeiro dia de Inverno.

Marítimo e Nacional jogam hoje, num dia que começa com várias missas do Parto e termina com concertos de Natal, eventos que acontecem ao longo várias horas, a começar de madrugada e a terminar de noite.

Aliás, algumas delas começam tão cedo que à hora que está a ler esta agenda, já aconteceram, como é o caso de algumas missas do Parto.

06h00 - Missa do Parto presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, no Curral das Freiras.

06h00 - Primeira Missa do Parto pelos Tatuadores, na Capela do Corpo Santo, Zona Velha do Funchal.

08h00 - Missa do Parto do Porto Moniz, na Paróquia das Achadas da Cruz.

09h00 às 20h00 - Natal CMF, com a iniciativa 'Domingos Natal na Praça', a decorrer na Feira Natalícia (feiras temáticas, com propostas que vão da moda à decoração, passando pela pintura, artesanato, antiguidades e gastronomia), na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores.

10h00 - Concentração de cidadãos que se manifestam em favor da defesa da nossa liberdade de circulação no espaço pública, à entrada da PR2 - Vereda do Urzal, Vereda do Lombo Grande, Curral das Freiras (Caminho Real 27).

13h00 - 2.ª edição da Mostra da Batata-Pepinela- Iguaria natalícia e 2.º Encontro de Romarias. O primeiro evento é dedicado a um dos produtos agrícolas mais representativos da freguesia. Pelas 15h00 decorre o 2.º Encontro de Romarias, tudo na praça central da freguesia do Curral das Freiras.

14h00 - Leixões vs Marítimo para a II Liga, no Estádio do Mar.

15h00 - Ribeira Brava vs AD Machico para o Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava.

15h30 - AFS vs Nacional para a I Liga, Estádio do CD das Aves.

16h00 - Pai Natal chega à Aldeia Natal de Machico, junto ao Forum Machico.

16h00 - Natal em São Roque do Faial, com a realização de um espectáculo na sede da Casa do Povo.

18h00 - Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira apresenta Concerto Inaugural, sob a direção de Patrícia Khachkalyan Gomes, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 - Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM) realizam Concerto de Natal na Igreja Inglesa.

18h30 - Concerto de Natal promovido pela Casa do Povo de Campanário na Igreja do Campanário

21h15 - A jovem cantora madeirense que participa na Gala em directo do 'The Voice Portugal', evento que leva Júlia Ochôa ao palco a partir das 21h15 na RTP1.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 21 de Dezembro:

1470 - Os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar descobrem a ilha de S. Tomé, ao largo da costa de África.

1620 - Os pioneiros do Mayflower desembarcam na costa leste norte-americana, no atual lugar de Plymouth, Massachusetts.

1805 - Morre, com 40 anos, o poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1871 - É inaugurado, em Setúbal, o monumento a Bocage.

1891 - James Naismith, professor canadiano de educação física, inventa o basquetebol.

1898 - O elemento rádio é descoberto pelos cientistas Pierre e Marie Curie.

1913 - As primeiras palavras cruzadas modernas são publicadas no jornal norte-americano New York World. O autor é Arthur Wynne, jornalista inglês emigrado nos Estados Unidos.

1940 - Morre, aos 44 anos, o escritor norte-americano Francis Scott Key Fitzgerald, autor de "O Grande Gatsby" (1925) e "Terna É a Noite" (1934).

1945 - Morre, com 60 anos, George Smith Patton, Jr., um dos chefes militares norte-americanos durante a II Guerra Mundial.

1948 - O Eire, estado Irlanda Livre desde os anos de 1920, declara a independência da Comunidade Britânica.

1951 - Estreia a primeira novela brasileira, "Sua vida me pertence", na extinta TV Tupi de São Paulo. Gravada em direto duas vezes por semana, teve apenas 15 episódios e durou dois meses.

1968 - Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy para o espaço, a nave Apollo 8, tripulada pelos astronautas Frank Borman, James Lovell Jr. e William Anders, a primeira a entrar em órbita lunar.

1971 - Kurt Waldheim, diplomata austríaco, sucede a U Thant como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

1974 - Toma posse o Governo de transição de São Tomé e Príncipe, liderado por Leonel d'Alva.

1975 - Onze delegados à conferência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em Viena, Áustria, são mantidos como reféns por um comando palestiniano.

1977 - O divórcio é legalizado no Brasil.

1985 - A polícia sul-africana prende a líder nacionalista negra Winnie Mandela.

1988 - Atentado de Lockerbie. Um Boeing 747, da Pan American World Airways, despenha-se sobre a localidade escocesa. Morrem 275 pessoas.

1989 - Forças norte-americanas ocupam o centro da Cidade do Panamá, capital do Panamá. Morrem 200 pessoas nos confrontos entre as tropas dos Estados Unidos e as de Manuel Noriega.

- Violência na Roménia. Veículos blindados atropelam manifestantes no centro de Bucareste, às ordens do ditador Nicolae Ceausescu.

1992 - O Banco de Portugal decide liberalizar por completo os movimentos de capitais com o exterior, o programa de eliminação faseada das restrições sobre movimentos de capitais com o exterior é dado como concluído. A decisão tomada antecipa a data prevista para 01 de janeiro de 1993.

- Um avião holandês despenha-se no aeroporto de Faro, Algarve, causando a morte a 54 pessoas.

Queda de avião no aeroporto de Faro Faro, avião proveniente de Amsterdão despenha-se nos terrenos circundantes da pista do aeroporto de Faro.

1995 - O exército israelita retira discretamente a bandeira de Israel do edifício da polícia na Praça da Natividade de Belém, Cisjordânia, começando assim simbolicamente a pôr fim a 28 anos de ocupação. A passagem de testemunho à polícia palestiniana tem lugar à meia-noite, precisamente a três dias do Natal, dando oportunidade aos seus 40.000 habitantes de festejarem pela primeira vez um Natal sob Governo palestiniano.

2002 - Morre, aos 80 anos, o poeta espanhol José Hierro.

2004 - É confirmada a vitória de Armando Guebuza, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), nas eleições presidenciais de Moçambique de 01 e 02 de dezembro, com 63,7 por cento dos votos.

2005 - A Assembleia da República aprova a nova Lei do Arrendamento Urbano.

2006 - Governo aprova o Plano Nacional de Promoção de Acessibilidade que prevê medidas integradas para promover a acessibilidade ao meio edificado e às tecnologias de informação a pessoas com mobilidade condicionada ou necessidades especiais.

- O Cartão do Cidadão é aprovado na Assembleia da República.

- O historiador britânico David Irving, que negou o Holocausto, é posto em liberdade condicional e expulso de Viena para Londres, ficando proibido de regressar à Áustria. Autor de "A Guerra de Hitler" (1977), minimizou as atrocidades nazis e ilibou o 'führer' de responsabilidades nos campos de concentração, recusando aceitar a existência de câmaras de gás em Auschwitz.

2007 - O espaço europeu Schengen, de livre circulação de pessoas sem controlos nas fronteiras internas, é alargado a nove dos mais recentes Estados-membros da União Europeia, oito dos quais ex-países comunistas do leste da Europa, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta e Polónia.

- Pelo menos 50 pessoas morrem num atentado suicida junto a uma mesquita do noroeste do Paquistão, saindo ileso um ex-ministro, aliado do Presidente Pervez Musharraf, que ali rezava.

- A atleta Vanessa Fernandes, campeã do Mundo de triatlo, é escolhida pela imprensa estrangeira em Portugal (AIEP) como a personalidade do ano de 2007.

- Morre, aos 45 anos, o ator brasileiro Norton Nascimento.

2011 - O líder do Partido Popular (PP) espanhol, Mariano Rajoy, presta juramento, perante o Rei Juan Carlos, como presidente (primeiro-ministro) do Governo de Espanha.

- Morre Eurico Corvacho, antigo "Capitão de Abril" e membro do Conselho da Revolução (CR).

- Morre, com 84 anos, John Angus Chamberlain, escultor e pintor norte-americano, famoso pelos seus trabalhos feitos a partir de sucata.

2012 - A maioria parlamentar aprova na especialidade, na Assembleia da República, a lei da reorganização administrativa das freguesias, tendo as 250 propostas de alteração à lei apresentadas pelo PCP, que obrigaram a uma maratona na votação parlamentar, sido rejeitadas.

- Morre, aos 84 anos, Ivo Mayer, pianista de jazz e considerado "o precursor da fotografia de jazz em Portugal".

2013 - É divulgado um inquérito preliminar que indica que o comandante do avião moçambicano que se despenhou na Namíbia no final de novembro precipitou "intencionalmente" o aparelho contra o solo, provocando 33 mortos.

2015 - A Comissão Europeia aprova o prolongamento das medidas de liquidez para o Novo Banco, para facilitar o processo de venda, e aprova o plano português de uma ajuda adicional de 2,25 mil milhões de euros para a cobrir o "buraco" financeiro no Banif, de acordo com as regras europeias.

Foto Arquivo/Rui Silva/Aspress

- O suíço Joseph Blatter, presidente da FIFA desde 1998, e o francês Michel Platini, que lidera a UEFA desde 2007, são suspensos por oito anos de toda a atividade ligada ao futebol.

2017 - O partido constitucionalista Cidadãos vence as eleições na Catalunha, mas os independentistas mantiveram a maioria absoluta parlamentar.

- O reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel é declarado "nulo e sem efeito" por 128 países-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) numa votação na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos.

- O Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo para 580 euros a partir de janeiro e o novo regime contributivo dos trabalhadores independentes, que entra em vigor em janeiro de 2019.

- Morre, aos 80 anos, Bruce McCandless II, antigo astronauta norte-americano da agência norte-americana NASA, o primeiro a andar livremente no espaço sem qualquer ligação à nave.

2018 - A diretora do Hospital das Forças Armadas, Regina Mateus, é promovida a brigadeiro-general, tornando-se a primeira mulher na história das Forças Armadas portuguesas.

- O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, decide não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada. O antigo assessor jurídico, Paulo Gonçalves, vai ser julgado por corrupção.

2019 - O Liverpool conquista o seu primeiro título mundial de clubes em futebol em Doha, Qatar, ao derrotar por 1-0 o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, com o golo a ser marcado pelo avançado brasileiro Firmino no prolongamento.

- Morre, aos 76 anos, Martin Peters, antigo futebolista internacional inglês.

- Morre, aos 86 anos, Emanuel Ungaro, estilista francês de origem italiana.

2021 - A Comissão Europeia dá 'luz verde' a uma ajuda estatal de Portugal de 107,1 milhões de euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia da covid-19 no segundo semestre do ano anterior.

- O Tribunal Distrital de Oecusse condena o ex-padre Richard Daschbach a 12 anos de prisão por vários crimes de abuso sexual de menores, cometidos num orfanato em Timor-Leste.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga os diplomas que preveem o apoio extraordinário de 240 euros a famílias vulneráveis e o aumento do salário mínimo para 760 euros a partir de 2023.

- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz uma vista aos Estados Unidos onde se reúne com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e profere um discurso no Congresso.

- Morre, com 74 anos, Pedro Paulo Rangel, ator brasileiro que participou nas novelas "Gabriela" e "O Cravo e a Rosa".

2023 - Os presidentes do Partido Social Democrata e do CDS-Partido Popular, Luís Montenegro e Nuno Melo respetivamente, anunciam que vão propor aos órgãos nacionais dos seus partidos uma coligação pré-eleitoral, a Aliança Democrática, para as legislativas de março e as europeias de junho, que incluirá também "personalidades independentes".

- O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dá posse aos membros do Governo de iniciativa presidencial.

- O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano, Diamantino Pedro Azevedo, anuncia a saída de Angola da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

- O Tribunal de Justiça da União Europeia considera contrária à legislação europeia a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) de proibir atletas e clubes de participarem em competições privadas.

2024 - O Madeira SAD conquista pela 22.ª vez a Supertaça feminina de andebol, ao vencer o Benfica por 20-18, em jogo disputado no Pavilhão Municipal do Funchal, na Madeira.

Foto Arquivo/Helder Santos/Aspress

Este é o tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 10 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia