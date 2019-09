Venha mergulhar na reserva natural do Garajau

Parte do Galo Resort, o Lido Galomar é um complexo balnear vigiado que inclui vários solários, uma piscina de água salgada com área para crianças, diversas actividades aquáticas como kayak rental e snorkeling tours, uma cabana para glamping e ainda um centro de mergulho premiado internacionalmente.

O complexo localizado na falésia conta com dois acessos que atravessam o resort, com o novo hotel Galomar, a entrada antiga deixou de existir, mas, na mesma rua (Baden Powell), encontrará umas escadas, mesmo antes da Pizzeria Galosol. O acesso contíguo à Ponta da Oliveira, será, no entanto, o adequado a carrinhos de bebé e a cadeiras de rodas. Em toda a área envolvente é possível encontrar lugares de estacionamento públicos.

De referir que a descida até à base da falésia, faz-se pelas escadas ou através de dois elevadores que funcionam a energia solar. Nos pisos superiores, encontrará em forma de terraços, um restaurante à La carte e um Lounge Bar com área chill out que convida a longas tardes e inesquecíveis Sunsets ao sabor de gelados de fruta da madeira e refrescantes cocktails.

Preços:

À entrada, 6€ adulto e 3,5€ criança.

Packs de 10 bilhetes: 48€ para adulto e 28€ criança, que incluem um voucher de desconto para usar nos restaurantes e bar do resort.

Locais de venda:

Lido Galomar Bilheteira, Hotel Galosol, Ginásio Galo Active

Horário:

Todos os dias

Fora da época balnear 09:00-18:00

Época balnear 09:00-19:00

Morada:

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Contactos:

Complexo Lido Galomar e Reservas Glamping: 291 930 930